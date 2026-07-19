Menu Rechercher
Commenter 23
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Wayne Rooney fustige le show de la mi-temps

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Wayne Rooney Plymouth Argyle @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Il ne sera sûrement pas le dernier à critiquer le show de la mi-temps de la finale de Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine. Au micro de la BBC, Wayne Rooney n’a pas caché son agacement face à la longueur et à la qualité du spectacle de la mi-temps. L’ancien international anglais a ainsi tranché : «mon moment préféré du halftime show ? C’est quand ça s’est terminé. J’aime beaucoup les artistes mais j’ai trouvé que c’était nul.»

La suite après cette publicité

Une critique franche qui déplore ce long intermède venu casser le rythme de la finale. Cette sortie sans filtre fait directement écho aux 27 minutes d’attente imposées entre les deux périodes pour les besoins du spectacle. Pour le consultant britannique, le divertissement à l’américaine a clairement pris le pas sur le sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Argentine
Wayne Rooney

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Argentine Flag Argentine
Wayne Rooney Wayne Rooney
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier