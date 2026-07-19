Coupe du Monde 2026 : Wayne Rooney fustige le show de la mi-temps

Il ne sera sûrement pas le dernier à critiquer le show de la mi-temps de la finale de Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine. Au micro de la BBC, Wayne Rooney n’a pas caché son agacement face à la longueur et à la qualité du spectacle de la mi-temps. L’ancien international anglais a ainsi tranché : «mon moment préféré du halftime show ? C’est quand ça s’est terminé. J’aime beaucoup les artistes mais j’ai trouvé que c’était nul.»

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"What did you think of the World Cup final half-time show?"



Wayne Rooney: pic.twitter.com/1j6OQap9Yi — BBC Sport (@BBCSport) July 19, 2026

Une critique franche qui déplore ce long intermède venu casser le rythme de la finale. Cette sortie sans filtre fait directement écho aux 27 minutes d’attente imposées entre les deux périodes pour les besoins du spectacle. Pour le consultant britannique, le divertissement à l’américaine a clairement pris le pas sur le sport.