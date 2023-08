FC Barcelone : la saison de la rédemption pour Ferran Torres ?

La suite après cette publicité

Fin décembre 2021 : le FC Barcelone annonce l’arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City, contre un chèque de 55 millions d’euros. Un gros chèque déboursé par le FCB quand on connaît la situation financière du club catalan à l’époque, qui n’a pas lésiné sur les leviers financiers pour s’offrir l’attaquant espagnol. Il arrive en Catalogne cet hiver-là durant un gros mercato réalisé par la direction sportive, avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang (libre) et Adama Traoré (prêt). Trois arrivées qui ne changeaient pas grand chose au sort du Barça, saison blanche au printemps 2022.

En ce qui concerne le bilan général de l’international de la Roja (35 sélections, 15 buts), il reste assez mitigé pour l’investissement déployé pour s’attacher ses services : 71 rencontres toutes compétitions confondues, 14 réalisations et 9 passes décisives, malgré quelques buts mémorables, notamment face au Real Madrid lors de la grosse victoire catalane au Bernabéu (4-0). Néanmoins, les supporters blaugranas ne sont pas réellement satisfaits par son rendement, lui préférant notamment un Ansu Fati progressivement de retour ou encore un Ousmane Dembélé à gauche, finalement parti au Paris Saint-Germain.

Une bonne présaison à son actif

Mais avec le départ du Français, Ferran Torres a une nouvelle carte à jouer dans le secteur offensif barcelonais. Désormais en concurrence avec Ansu Fati et Ez Abde, tous deux convoqués pour le premier match officiel de la saison face à Getafe, l’ancien de Valence semble avoir les faveurs de son entraîneur, malgré ses propos avant le début de l’été : «Ferran doit se sentir valorisé et respecté par les gens. Avec lui et avec tout le monde, nous devrons décider de ce que nous ferons. Nous ne l’avons pas encore fait.» Et durant la préparation estivale, le joueur de 23 ans a su profiter du temps de jeu pour montrer à son coach qu’il pouvait compter sur lui lors de la saison à venir.

En plus des trois buts inscrits (Arsenal, Real Madrid, Tottenham) et la passe décisive délivrée face aux Spurs, Ferran Torres a réussi à montrer son regain de forme en 135 minutes joués en 4 rencontres amicales. De quoi chambouler les plans de Xavi, qui pourra donc compter sur un ailier en confiance pour leur entrée en lice en championnat, avec comme objectif : réaliser la meilleure saison de sa carrière sur le plan comptable depuis 2020-2021 avec 7 buts avec les Skyblues. Le Barça n’aurait-il tout simplement pas besoin de se tourner vers son effectif pour pallier le départ de Dembouz et entamer enfin un nouveau cycle à Montjuic ?