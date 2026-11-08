La remontée vertigineuse d’un OM qui a déjà laissé l’OL dans le rétroviseur

C’était la fin de la 10e journée de championnat du côté de Bollaert. Et c’est l’Olympique de Marseille qui a remporté ce dernier match de Ligue 1 avant la trêve internationale, s’imposant 2-1 face au RC Lens, qui sort d’une semaine très compliquée. Tout l’inverse d’un OM qui marche sur l’eau et qui poursuit sa remontée spectaculaire au classement de la Ligue 1. Les troupes de Bruno Genesio sont désormais quatrièmes du championnat, alors qu’elles partaient de loin. Très loin même.

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En terres lensoises, l’Olympique de Marseille a ainsi obtenu sa cinquième victoire de suite en championnat. De quoi se refaire après une entame de championnat désastreuse, pendant laquelle les Marseillais avaient même enchaîné 4 défaites et flirtaient déjà avec les tréfonds du classement. Une mauvaise période oubliée, d’autant plus que les Phocéens ont aussi battu une sacrée équipe - le Bayer Leverkusen - en milieu de semaine. Porté par des joueurs performants comme Amine Gouiri, Jeffrey de Lange ou Tochukwu Nnadi, l’OM s’est installé en haut de tableau et compte bien y rester.

L’OM veut rester « humble »

« On a l’envie d’être le plus haut possible, on doit rester concentré et continuer à travailler. Le coach nous challenge au quotidien », confirmait CJ Egan-Riley après la rencontre contre Lens, au micro de Ligue 1+. Bruno Genesio a, lui aussi, évoqué ce retour dans le haut du tableau. « Le plus difficile commence, parce que nous sommes à Marseille. Évidemment, ça a beaucoup d’avantages, car on a un public de fou qui nous porte et nous donne beaucoup d’amour. Mais, à contrario, il faut que nous, staff et joueurs, restions tranquilles, lucides et que nous nous rappelions d’où nous venons. On fera un premier rappel à Noël et on verra à 5 ou 6 journées de la fin ce qu’on peut faire et ne pas faire. Pour l’instant, il faut savourer, rester sereins et surtout humbles », a-t-il lancé devant les caméras de Ligue 1+.

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L'OM est-il devenu candidat au titre ? Oui, clairement ! Pourquoi pas, à confirmer Non, mais on ne sait jamais Jamais de la vie ! Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« On progresse. On a acquis de la confiance avec les résultats. Ce soir on jouait une bonne équipe de notre championnat même si elle est dans une période difficile. C’était encore un test pour savoir si on était capable d’enchaîner plusieurs performances de haut niveau. C’est une satisfaction mais je ne vais surtout pas commencer à m’enflammer », a-t-il ensuite poursuivi en conférence de presse. Si les joueurs et le staff veulent donc rester prudents, nul doute que du côté de la cité phocéenne, il y en a déjà plus d’un qui va rêver de voir son équipe accomplir de très belles choses cette nuit…