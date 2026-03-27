Nice : l’Eintracht Francfort veut se refaire la cerise avec Elye Wahi

L’Olympique de Marseille s’en était bien sorti en revendant Elye Wahi à son prix d’achat l’an dernier. Auteur de 3 buts et de 1 passe décisive en 14 matches, l’ancien Lensois ne s’est jamais imposé sur la Canebière. Pourtant, les Phocéens ont donc réussi à récupérer 25 M€ en l’envoyant à l’Eintracht Francfort. Devenus spécialistes pour faire exploser ou relancer les carrières des attaquants tricolores, les dirigeants allemands espéraient avoir avec Wahi la même réussite rencontrée avec Randal Kolo Muani ou Hugo Ekitike.

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Malheureusement pour eux, ça ne s’est pas passé comme prévu. En 25 apparitions, toutes compétitions confondues, Wahi n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. En un an, le bilan est très maigre. Parti se relancer à Nice cet hiver, le buteur est en train de retrouver des couleurs. Avec les Aiglons, il affiche 4 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi convaincre le Gym de vouloir le recruter définitivement.

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Francfort joue la montre

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son directeur sportif, Florian Maurice. « C’est un peu tôt encore, mais c’est un souhait de continuer avec lui. Il est content d’être là. Ce sont des discussions qu’il faudra avoir à la fin de la saison. L’objectif, c’est déjà de se sauver ». Sauf que si Nice souhaite réellement conserver Wahi, il faudra lâcher un joli chèque. Bild nous apprend que l’Eintracht est ouvert à un départ l’été prochain, mais pas à n’importe quelle condition. Un nouveau prêt a d’ailleurs été exclu. Si départ il y a, ce sera uniquement un transfert.

Si les Allemands n’ont pas inclus d’option d’achat dans le prêt de leur attaquant, c’est bien parce qu’ils ont anticipé un possible regain de forme de Wahi. En clair, l’Eintracht compte récupérer sa mise et jouera la montre dans ce dossier. Car en plus de ses bonnes statistiques avec l’OGCN, Wahi a de fortes chances de disputer la Coupe du monde 2026. Fraîchement naturalisé ivoirien, le joueur a d’ailleurs été convoqué avec les Éléphants pour cette trêve internationale où des matches face à la Corée du Sud (28 mars) et l’Écosse (31 mars) sont prévus. Francfort prie désormais pour que Wahi brille cet été face à l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao pour voir la cote de son buteur grimper un peu plus. Nice est prévenu…