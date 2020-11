Mircea Lucescu redoute un Barça mieux équilibré sans Messi

A 75 ans, Mircea Lucescu est un homme à qui on ne l'a fait plus. L'entraîneur du Dynamo Kiev reçoit un Barça diminué en Ligue des Champions ce mardi soir. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Selon le coach roumain, même si les Catalans se présentent sans Busquets, Piqué et Messi pour ne citer qu'eux, ils auront sans doute une équipe mieux équilibrée. L'absence de la Pulga obligera la formation de Koeman à trouver d'autres solutions et offrira selon lui une prestation collective plus cohérente puisque les 11 joueurs seront obligés de défendre.

«Barcelone, ça reste Barcelone. Il est clair qu'avec Messi sur un terrain, cela donne des avantages en attaque. Mais, en même temps, l'absence de Messi signifie que Barcelone jouera plus efficacement en défense. Les joueurs ne sont pas à Barcelone par hasard, on paye beaucoup d'argent pour les acheter. Et cela signifie que ce sont des joueurs de haut niveau. De plus, il y a des joueurs qui ont 21 ou 22 ans sur la liste. Ils ont beaucoup de qualité. Barcelone reste Barcelone » reconnaît-il, certain que le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions reste favori dans cette confrontation.