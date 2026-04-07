La vérité du clan Nasri sur les 5,5 M€ dus au fisc

C’est un démenti formel. Quelques jours après une révélation des Echos sur un soi-disant rattrapage fiscal de 5,5 M€, les avocats de Samir Nasri ont livré leur vérité. Selon Me Jean-Noël Sanchez, avocat fiscaliste de l’ancien international français, «cette dette n’existe pas, parce que l’administration a confondu des crédits bancaires avec des revenus non déclarés», explique-t-il à l’AFP. «Les 5,5 millions d’euros ne sont pas dus, nous sommes en train de répondre à cette proposition de rectification et la procédure n’en est même pas au stade du contentieux», poursuit Me Julien Riahi, autre avocat de Nasri. L’administration fiscale aurait saisi cette somme de manière conservatoire sur un compte personnel de Nasir et un bien immobilier, ce que contestent les deux défenseurs de l’ex-joueur devant un juge d’exécution.

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Ce contentieux pourrait durer plusieurs mois, voire quelques années. Pour Les Echos, le consultant star de Canal+ aurait été repéré par l’administration fiscale suite à 212 livraisons de repas à son domicile en France, alors même qu’il prétend habiter aux Émirats arabes unis. Ces commandes auraient été effectuées par sa mère avec qui Nasri partagerait ce compte, soutiennent les avocats, et ne prouve rien de la résidence du Marseillais. «Samir Nasri s’est retrouvé aux Émirats arabes unis parce que son plus long employeur dans le football était Manchester City, club aux fonds émiratis, et non parce qu’il voulait fuir le fisc français comme certains influenceurs. Depuis 2008, il déclare ses revenus perçus à l’étranger en tant que non-résident en France, sauf les revenus liés à son activité de consultant pour Canal+, qui ont entraîné la création d’une société imposable en France», précise Me Riahi, qui poursuit. Selon ce dernier, son client vivrait à Dubaï avec sa compagne et son fils. Il ne se rendrait en France qu’en raison des soirées de Ligue des Champions sur la chaîne cryptée.