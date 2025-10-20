Réunion imminente entre Robert Lewandowski et le Barça

À la veille du choc de Ligue des Champions face à l’Olympiakos (18h45), le FC Barcelone s’agite pour l’avenir de Robert Lewandowski. Selon Sport, son agent Pini Zahavi est arrivé ce lundi à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta. Au menu de la discussion : l’avenir de Robert Lewandowski, dont le contrat expire en juin prochain. Interrogé sur le sujet, Deco est resté évasif ce week-end, tandis que le club ne prévoirait pas pour l’instant de prolonger le buteur polonais.

Blessé lors de la trêve internationale, Robert Lewandowski sera absent entre quatre et cinq semaines, ratant notamment les prochaines journées de C1 et le Clásico. Une situation délicate qui fragilise encore sa position, d’autant que son agent représente également Hansi Flick, avec qui il devrait échanger lors de son séjour en Catalogne. Si rien n’a encore fuité, le Barça se prépare à tourner la page Lewandowski à la fin de la saison, alors que le Polonais affiche un début de saison mitigé avec quatre buts en neuf rencontres.