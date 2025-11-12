Kylian Mbappé esquive sèchement une question sur Orelsan

Depuis la semaine dernière, Kylian Mbappé et Orelsan ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde, après la réaction acide du joueur du Real Madrid face aux paroles de la chanson «La Petite Voix». Depuis, le rappeur a réagi au miro de Fun Radio. «Je n’ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et je n’ai pas envie d’en parler. C’est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film (ndlr Yoroï). C’est ça qu’il faut que je fasse. Cet album, c’est aussi pour parler du monde actuel et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tous les articles et tout ce rage-bait»

La suite après cette publicité

Présent face aux médias à la veille d’affronter l’Ukraine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé n’a pas échappé à une relance des journalistes. Mais il a immédiatement botté en touche. « Rien à dire, ça ne m’intéresse pas », a-t-il simplement confié ce mercredi en conférence de presse.