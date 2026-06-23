CdM 2026, Portugal : la compagnie Ryanair trolle Cristiano Ronaldo
Comme à son habitude, Ryanair, qui s’était déjà payé l’Italie, a encore dégainé son humour corrosif sur les réseaux sociaux. La compagnie low cost a publié un visuel comparant les performances offensives des stars de la Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi (5 buts), Kylian Mbappé (4) et Cristiano Ronaldo, resté muet jusque-là. Un tacle assumé envers la star portugaise, alors que l’Argentin continue d’empiler les records et que Mbappé brille avec les Bleus.
Messi - 5 goals— Ryanair (@Ryanair) June 23, 2026
Mbappe - 4 goals
Cristiano - Ronaldo
Alors que le Portugal affronte l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo devient encore un prétexte à la provocation, au même titre que Lionel Messi et Kylian Mbappé, à l’heure où les critiques fusent et les débats permanents autour du GOAT, amplifiés par les réseaux sociaux, se poursuivent. Ryanair reprend ces rivalités pour en faire un mème, où la logique sportive passe au second plan derrière le buzz et la confusion volontaire.
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