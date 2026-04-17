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Serie A

Serie A : l’Inter gifle Cagliari et se rapproche du titre

Par Jordan Pardon
Yann Bisseck @Maxppp
Inter Milan 3-0 Cagliari

L’Inter fait un nouveau grand pas vers le titre. Confronté à Cagliari ce vendredi soir à l’occasion de la 33e journée de Serie A, le club lombard s’est imposé 3-0. Marcus Thuram s’est offert son 4e but sur ses 3 derniers matchs après un caviar de Dimarco (52e, 1-0).

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Barella a enfoncé le clou quatre minutes plus tard (56e, 2-0) d’une belle frappe dans la surface tandis que Zielinski a fini le boulot d’une formidable demi-volée dans la lucarne (90+2e, 3-0). Au classement, l’Inter Milan reste plus que jamais leader avec 12 points d’avance sur Naples.

Pub. le - MAJ le
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