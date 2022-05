West Ham proche d'un accord pour le transfert de Nayef Aguerd

Selon The Guardian, West Ham est de plus en plus confiant pour la signature du défenseur central du Stade Rennais, Nayef Aguerd. Les pourparlers entre les deux clubs avancent bien, puisqu'un accord est même proche. Le média anglais parle d'un transfert d'environ 35 M€ pour le Marocain de 26 ans.

Déjà intéressés l’été dernier par l’international marocain qui est engagé avec Rennes jusqu’en 2025, les Hammers tiendraient déjà leur première recrue majeure du mercato. Cette saison, Aguerd a disputé 40 matches avec la formation bretonne, inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.