Tottenham : José Mourinho nie vouloir repousser la reprise du championnat

Des échos d'outre-Manche rapportaient dernièrement que José Mourinho voulait retarder la reprise de la Premier League en raison de la condition physique de ses joueurs. Une information à laquelle le technicien a tenu à réagir. Le coach portugais nie avoir fait cette demande lors d'une réunion avec d'autres dirigeants de Premier League ce mercredi.

« Je ne pense pas que ma position lors de la réunion ait été reflétée de façon juste par les médias. Je n'ai demandé aucun retard. Je veux m'entraîner, et je désire désespérément que la Premier League revienne dès qu'il est possible de le faire, en particulier maintenant alors que nous voyons d'autres ligues se préparer à revenir à l'action. Je suis extrêmement fier de la façon dont mes joueurs ont maintenu leur forme physique - ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, de passion et de dévouement », a déclaré le Special One dans des propos rapportés par Sky Sports. L'affaire est close.