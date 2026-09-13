PSG : Luis Enrique lance un sacré avertissement à ses joueurs

Malgré la victoire décrochée à Francis-Le Blé lors de la 4e journée de Ligue 1 (0-1), le Paris Saint-Germain a livré une prestation mitigée en Bretagne. Dans une rencontre marquée par l’hommage rendu à Eric Roy, les hommes de Luis Enrique n’ont pas affiché la même sérénité que lors de leur récente démonstration européenne, concédant plusieurs occasions franches au Stade Brestois surtout en seconde période. Après trois matches nuls dans l’élite, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé se sont néanmoins offerts leur premier succès de la saison.

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Sur le terrain, les Parisiens ont rapidement pris les devants grâce à une réalisation précoce de Ferran Torres dès la 5e minute. Moins souverain par la suite, le PSG a manqué le break à plusieurs reprises tout en frôlant l’égalisation brestoise, sauvée notamment par le poteau et les interventions décisives de Safonov, pour finalement préserver ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final (1-0). Une victoire sans rassurer mais qui a le mérite de lancer la cuvée parisienne à une semaine du Classique face à l’OM.

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«Ce que j’ai aimé dans le match ? Rien.»

Après le match, Luis Enrique n’a pas caché son agacement face au contenu proposé. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur espagnol a estimé que la manière laissait à désirer dans ce court succès : «on a fait beaucoup mieux dans les 3 matches que l’on n’a pas gagnés comparés à aujourd’hui. On a mis beaucoup de rythme d’entrée, mais on a raté des actions qu’il ne faut pas. Aujourd’hui, on a pris les 3 points mais il faut faire mieux. Si je suis honnête sur le match et sur ce que j’ai aimé ? Rien. Je pense qu’il faut faire beaucoup mieux. Si tu veux gagner de la manière que nous voulons gagner, tu ne peux pas te satisfaire de ça, j’en attends plus de mes joueurs. Il faut contrôler plus, il y a des moments où l’on a pas eu de ballons. Il faut améliorer ça, pour tous les joueurs et le coach aussi.»

Relancé sur la prestation prometteuse de sa ligne d’attaque et sur la gestion du temps de jeu dans un calendrier très dense, le technicien espagnol a prévenu ses attaquants qu’ils ne pourront pas être titulaires tous les week-ends, d’où son turn-over permanent lors des premiers matches de la saison : «je pense que le match a été difficile pour nos attaquants. Je ne voudrais pas parler des joueurs, mais des trois. Je suis content de la qualité de mes attaquants. Ca sera difficile pour eux de jouer tout le temps, même impossible. Il y aura beaucoup de matches, pour une équipe comme la nôtre, il faut beaucoup de qualité, donc je suis content». Le message est passé.