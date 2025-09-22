PSG : Christophe Dugarry crie au scandale pour le Ballon d’Or

Ce lundi, c’est jour de Ballon d’Or. Alors que le Classique entre l’OM et le PSG sera terminé avant, les Parisiens seront fixés sur l’issue du scrutin, qui pourrait permettre à Ousmane Dembélé d’être le 6e Ballon d’Or français de l’histoire. Pourtant, les médias espagnols assurent ce lundi que Lamine Yamal semble bien parti pour voler cette distinction à l’attaquant parisien. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry en a remis une couche et a affirmé que ce serait un scandale si un joueur du PSG n’est pas nommé Ballon d’Or :

«Si Yamal est Ballon d’Or, cela voudra dire que la qualité ultra-supérieure des Parisiens sur la saison n’est pas respectée et reconnue. Tu es obligé de désigner un Parisien et si ce n’est pas le cas, c’est un pur scandale ! Vu la saison et le niveau affiché, tu récompenses un collectif, une manière de jouer, une supériorité totale en Ligue des Champions.»