PSG - Arsenal : les compositions probables

Trois longues semaines à attendre la finale de Ligue des Champions, et plus que quelques heures avant le coup d’envoi. C’est en fin d’après-midi (18h) que le PSG et Arsenal se retrouvent à Budapest pour déterminer qui sera le champion d’Europe pour les mois à venir. Sacré l’an passé contre l’Inter pour la première fois de son histoire, le club francilien entend bien réaliser le doublé et entrer dans la légende, là où les Gunners veulent connaître à leur tour les frissons d’un dépucelage en C1. Champions d’Angleterre depuis dix jours, et classés premiers de la phase de championnat, ils ont quelques arguments à faire-valoir, eux qui n’ont pas connu la défaite durant ce parcours continental.

La suite après cette publicité

Après avoir récupéré leurs blessés (Hakimi et Dembélé), les Parisiens se présentent avec toutes leurs forces vives. Il ne devrait pas y avoir de surprise dans le onze de départ de Luis Enrique mais une incertitude demeure au milieu de terrain entre Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Longtemps blessé en début d’année, l’Espagnol semble partir avec une petite longueur d’avance sur le jeune Français, pourtant impeccable tout au long de la saison, pour accompagner Vitinha et Joao Neves. Derrière, on retrouverait les 5 mêmes hommes avec Safonov dans les buts, Hakimi et Nuno Mendes dans les rôles de latéraux, et une charnière composée de Marquinhos et Pacho.

Dembélé et Hakimi devraient débuter

Devant, le trio habituel devrait démarrer avec Doué à droite, l’intenable Kvaratskhelia à gauche et Dembélé aligné à la pointe de l’attaque. Le Ballon d’Or s’est voulu rassurant sur son état de santé, lui qui a souffert du mollet après le dernier match de Ligue 1 il y a deux semaines. Il sera bien sûr à surveiller, pendant que Barcola patientera une fois de plus sur le banc. Arsenal sait à quoi s’en tenir. Les Canonniers ont une revanche à prendre sur le PSG, qui les avait éliminés lors des demi-finales l’an passé en C1. Mikel Arteta s’est montré particulièrement confiant (trop ?) depuis quelques jours, avant d’aborder cette finale, et on le comprend. Lui aussi a récupéré la quasi-totalité de ses blessés. Seul White manque à l’appel.

La suite après cette publicité

Raya sera titulaire dans le but, protégé par une excellente défense centrale Saliba-Gabriel. Timber, tout juste de retour, prendrait place dans le couloir droit, et Calafiori à gauche. Taulier du milieu de terrain et probablement meilleur joueur d’Arsenal cette saison, Rice débutera devant la défense, secondé par le jeune Lewis-Skelly. À nouveau disponible et en rythme, Odegaard est pressenti pour démarrer en lieu et place d’Eze. Enfin, il y a également une petite incertitude sur la ligne d’attaque. Souvent blessé cette saison, Havertz se dispute la pointe avec Gyökeres, en meilleure forme depuis quelques mois. Avantage au Suédois. À droite, il n’y a pas de doute avec la titularisation de Saka, tandis que Trossard devrait débuter sur l’autre aile.