Steve Mandanda se livre sur sa déprime

En fin de saison dernière, Steve Mandanda (41 ans) a terminé sa carrière du côté de Rennes face à l’Olympique de Marseille, son club de coeur où il aura disputé 613 rencontres. Le gardien français vainqueur de la Coupe du monde 2018 vient d’écrire un livre Il Fenomeno en collaboration avec le journaliste Mathieu Coureau où il est revenu sur cette après-carrière difficile. Dans un long entretien pour La Provence, il a dressé un constat difficile sur la période qu’il a traversée juste après l’annonce de sa retraite.

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«Je n’avais envie de rien et c’est un cercle vicieux. On ne se sent pas bien dans sa peau, on ne prend pas soin de soi, et on ne veut donc pas sortir parce qu’on ne veut pas voir du monde. Finalement, comme on n’est pas bien, on reste encore chez soi et on ne s’en sort pas. Il me fallait du temps parce que le temps fait bien les choses. […] On est obligé de passer par là, sauf si on se prépare. La chute est alors peut-être un peu moins violente, mais on a quand même ce manque, parce qu’on ne va jamais retrouver l’adrénaline de la compétition, le quotidien, le vestiaire, les crampons, le terrain… Il y aura toujours un manque, surtout pour un passionné de football comme je le suis», a-t-il confié.