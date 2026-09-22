Le Real Madrid incendie Javier Tebas

Ce mardi, le Real Madrid a publié un communiqué de presse officiel en réponse aux déclarations de Javier Tebas, le président de LaLiga. Ce dernier a notamment confié au sujet des plaintes de José Mourinho et de son club après le derby de Madrid perdu 2 à 1 dimanche dernier : « Soutenir que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c’est vivre dans une autre galaxie. Ce récit sert d’alibi pour masquer d’autres lacunes visibles à l’œil nu dès ces premiers matches de la saison. Il est plus confortable de pointer une conspiration que d’expliquer ce qui se passe sur le terrain. » La Casa Blanca a donc répondu.

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«Notre club considère qu’il est intolérable que le président de LaLiga utilise sa position institutionnelle pour continuer à dénigrer et attaquer le Real Madrid de la manière dont il le fait dans chacune de ses interventions. Il est très préoccupant que celui qui a la responsabilité de représenter et de protéger les intérêts de tous les clubs de LaLiga reste obsédé de manière récurrente par le Real Madrid, faisant de notre club l’objet permanent de ses attaques publiques. Sa dernière intervention est particulièrement grave et incompréhensible, indigne d’un responsable, car il commente l’article d’un journaliste indépendant dans un média numérique. Cependant, il réagit contre notre club en se permettant, en plus, de juger notre stratégie sportive, ce qui est totalement absurde et irresponsable. Il est absolument surprenant que le président de LaLiga consacre son temps et ses canaux personnels à tenter de discréditer toujours publiquement le Real Madrid, au lieu de contribuer, dans le cadre de ses responsabilités, à générer de la confiance dans les institutions qui doivent garantir l’impartialité de la compétition. Ce faisant, il continue de nuire à l’image de notre compétition et du football espagnol dans le monde. Compte tenu de ce comportement inapproprié et persistant dans le temps, nous comprenons que la compétition professionnelle de football en Espagne a un besoin urgent d’un dirigeant capable de la gérer et de développer tout son potentiel avec le devoir élémentaire de neutralité. Elle a besoin de quelqu’un qui comprenne la nature de son rôle, car le président de LaLiga n’est pas le propriétaire de la compétition, mais un gestionnaire au service des clubs qui la composent et qui lui confient leur direction. Les clubs ont besoin de quelqu’un qui serve cette mission avec honnêteté.» Le message est passé.