Real Madrid : Federico Valverde souffre d’un traumatisme crânien

Le Real Madrid est sorti du silence ce jeudi soir suite à la bagarre ayant impliqué Aurélien Tchouameni et Federico Valverde après l’entraînement du jour. La presse espagnole a révélé dans l’après-midi que les deux joueurs en étaient venus aux mains au lendemain d’une première brouille proche de dégénérer. L’Uruguayen aurait ainsi refusé de serrer la main de son coéquipier, avant de l’accuser tout au long de la séance d’avoir fait fuiter dans la presse les détails de leur altercation de la veille, ce que le Français niait en bloc.

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Le numéro 8 merengue a poussé la colère de son coéquipier à l’extrême, allant jusqu’à tenter de le blesser lors de la séance. A la fin de l’entraînement, Tchouameni aurait alors tenté de mettre de l’eau dans son vin, mais son capitaine, agressif, n’avait pas les mêmes intentions. Les coups sont finalement partis dans le vestiaire malgré des tentatives de certains coéquipiers de calmer les esprits. Tchouameni aurait ainsi asséné un violent coup de poing au visage de Valverde, tombé au sol et transporté à l’hôpital par la suite. L’Uruguayen a perdu connaissance et a ensuite dû être suturé.

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De grosses sanctions pourraient tomber

Ce jeudi soir, le Real Madrid a confirmé l’incident sans plus entrer dans les détails. Le club merengue a publié un communiqué annonçant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’égard de ses deux joueurs, qui pourraient écoper de grosses sanctions quand la lumière sera faite en interne sur les circonstances de cet incident. Quelques minutes plus tard, le club merengue publiait un nouveau communiqué pour donner des nouvelles de Valverde, a priori bien plus amoché que son coéquipier.

Les résultats des examens passés par Valverde ont effectivement révélé un traumatisme crânien, l’obligeant à observer une période de repos équivalente à deux semaines, ou un peu moins. «Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un traumatisme crânien a été diagnostiqué. Valverde est chez lui en bonne santé et devra rester au repos pendant 10 à 14 jours, conformément aux protocoles médicaux relatifs à ce diagnostic», indique le Real Madrid. Valverde sera évidemment absent pour le Clasico face au Barça ce week-end.