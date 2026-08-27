FC Barcelone - Athletic Club : les compositions officielles

Premier test pour le Barça. Après avoir écrasé Elche sur sa pelouse le week-end dernier (0-5), les Barcelonais reçoivent, match en retard de la première journée, l’Athletic Club, défait sur sa pelouse par Séville (1-3). Les Blaugrana, qui ont profité des prometteuses premières apparitions de Gordon (deux passes décisives) et d’Adeyemi (un but), comptent étendre leur supériorité puisqu’ils ne se sont plus inclinés face aux Basques en championnat depuis 2000/2001. Ils ont depuis enregistré 21 victoires et 3 matches nuls contre l’Athletic Club. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Pour ce match, Hansi Flick peut compter sur sa nouvelle recrue Rodri mais ce dernier débute sur le banc. Le technicien allemand aligne donc un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les buts et Eric Garcia, Cubarsi, Martin et Espart en défense. Bernal et Pedri forment le double pivot tandis que Yamal, Fermin et Gordon forment une ligne de trois derrière Raphinha, replacé en 9 depuis le début de saison. En face, Edin Terzic opte pour le même système avec Simon dans les cages et une arrière-garde Rincon-Alvarez-Laporte-Louis Jean. Jauregizar et Canales évoluent devant la défense tandis que les frères Williams et Sancet seront en soutien de Guruzeta, seul en pointe.

Les compositions officielles :