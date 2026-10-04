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Amical : les États-Unis corrigent le Mexique

Par Allan Brevi
1 min.
Mauricio Pochettino @Maxppp
États-Unis 3-0 Mexique

Les États-Unis et le Mexique se retrouvaient en amical au State Farm Stadium, quelques mois après avoir coorganisé la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux nations hôtes du dernier Mondial, la rencontre a largement tourné à l’avantage des Américains, qui se sont imposés 3-0 au terme d’une prestation maîtrisée.

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Les États-Unis ont ouvert le score à la 28e minute grâce à Hall, avant de faire le break après l’heure de jeu. À la 62e minute, Cavan Sullivan a inscrit le deuxième but américain, permettant aux siens de prendre définitivement le dessus sur le Mexique. Tillman a ensuite scellé le succès des États-Unis à la 84e minute pour offrir une victoire nette aux locaux.

Pub. le - MAJ le
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