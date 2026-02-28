Liverpool : Hugo Ekitike est en train de réaliser une saison historique !

Dans un Anfield bouillant, Liverpool a livré une démonstration face à West Ham (5-2), lors de la 28e journée de Premier League. Les hommes d’Arne Slot ont rapidement pris le contrôle des opérations, imposant un rythme élevé et une pression constante sur la défense londonienne. Supérieurs dans l’impact et la maîtrise technique, les Reds ont construit leur succès sur des phases arrêtées parfaitement exploitées et sur l’activité incessante d’Hugo Ekitike, véritable détonateur offensif. West Ham, malgré une réaction en seconde période, n’a jamais semblé en mesure d’inverser la dynamique. L’ouverture du score intervient dès la 4e minute. Sur le tout premier corner du match, Dominik Szoboszlai voit son centre repoussé à l’entrée de la surface. Ryan Gravenberch réalise alors un travail précieux pour maintenir la pression et écarte sur la gauche vers Ekitike, seul dans son couloir.

L’attaquant français n’hésite pas et déclenche une frappe puissante qui est légèrement déviée par Konstantinos Mavropanos, prenant à contre-pied Mads Hermansen au premier poteau. Liverpool continue d’appuyer et, à la 42e minute, inscrit un troisième but encore sur corner. Cette fois, la passe de Mohamed Salah est prolongée au premier poteau vers Ekitike. Dos au but, le Français fait preuve d’intelligence et remise instantanément en retrait pour Alexis Mac Allister, qui reprend de volée en première intention pour expédier le ballon sous la barre. En seconde période, après la réduction du score de Tomas Souček, Ekitike se mue à nouveau en passeur. Lancé dans l’axe, il décale Cody Gakpo sur le côté gauche. Le Néerlandais repique et frappe. Le tir, dévié par Aaron Wan-Bissaka, termine sa course dans le petit filet opposé (70e), scellant définitivement le sort du match.

Le Français a frappé les Hammers

La première période d’Hugo Ekitike face à West Ham résume à elle seule son impact cette saison en Premier League. En 45 minutes, l’attaquant de Liverpool a compilé 1 but, 1 passe décisive, 1 passe clé, 2 tirs, 5 dribbles réussis et 2 duels remportés. Une activité totale, à la fois clinique et créative. Mais au-delà de ce match, ces chiffres s’inscrivent dans une tendance lourde. L’ancien joueur du PSG compte désormais cinq rencontres avec au moins deux contributions décisives (G/A par match) en championnat cette saison, un total seulement dépassé par Erling Haaland (9). À titre de comparaison, Viktor Gyökeres et Nick Woltemade cumulent ensemble quatre matches de ce type. Cette capacité à multiplier les performances à fort rendement statistique confirme que le natif de Reims n’est pas simplement en réussite, mais il est bien en train de s’installer comme l’un des joueurs les plus décisifs et réguliers du championnat anglais. « Nous nous sommes créé pas mal d’occasions en première partie de saison. Il y a peut-être un ou deux petits détails qui ont changé en défense. Offensivement, notre dispositif est légèrement différent. Mais la principale raison, c’est que les choses sont revenues à la normale», a expliqué Arne Slot. Avec un but et deux passes décisives, Hugo Ekitike a une nouvelle fois confirmé qu’il est en train de réaliser une saison historique pour sa première année à Liverpool.

Son implication directe sur trois des cinq buts illustre son influence totale sur l’animation offensive avec sa capacité à frapper, à combiner en une touche et à faire jouer les autres. Il compte désormais 21 contributions décisives toutes compétitions confondues, un total impressionnant pour une saison de découverte. C’est le premier Français à dépasser la barre des 11 buts lors de sa première saison de Premier League depuis Alexandre Lacazette en 2017/2018 avec Arsenal, il est également le premier joueur des Reds à atteindre ce cap pour sa première saison complète en championnat depuis Luis Suárez en 2011/2012. Plus qu’un simple finisseur, Ekitike s’impose comme un attaquant total, capable de peser entre les lignes, d’attaquer la profondeur et d’orchestrer le jeu dans les petits espaces. Ses cinq matches avec au moins deux actions décisives en Premier League cette saison témoignent d’une régularité rare, seulement devancée par Erling Haaland. Déjà décisif en Ligue des Champions contre Qarabag, auteur d’un doublé face à Newcastle et impliqué en FA Cup contre Barnsley, le Français enchaîne les performances majeures en 2026. À Anfield, un nouveau leader offensif est né, et sa saison 2025/2026 prend des allures d’exercice référence dans l’histoire récente du club.