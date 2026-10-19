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Ligue des Champions

Barça : le problème d’avion a été réglé avant d’affronter le PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Devant décoller ce matin pour affronter le Paris Saint-Germain ce mardi soir en Ligue des Champions, le FC Barcelone a dû patienter. En effet, au moment de s’envoler à 10h30 ce matin, les Blaugranas ont dû attendre puisqu’un épais brouillard perturbait la piste de l’aéroport d’El Prat.

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Cela a provoqué un retard d’un peu plus d’une heure puisque l’avion a finalement vu son vol repoussé à 11h50 après la réception du feu vert pour décoller. Il devrait se poser du côté de Paris pour 14h ce lundi. Un épisode malencontreux qui gêne un peu la préparation de la rencontre pour les Catalans.

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