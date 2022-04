OM : Mathieu Valbuena juge le PAOK Salonique

L'ancien Marseillais, Mathieu Valbuena, évolue depuis 2019 en première division grecque, sous les couleurs de l'Olympiakos. Le Français connait donc bien le PAOK Salonique, adversaire de l'OM ce jeudi en Europa League Conférence. Il détaille dans les colonnes de la Provence: «nous avons fait 1-1 chez eux, après les avoir battus 1-0 lors de la phase aller. Ils ont beaucoup progressé entre les deux. En première mi-temps, chez eux, nous aurions pu être menés 2 ou 3-0. Nous avons été meilleurs en seconde période, sans trop nous créer d'occasions. C'est une équipe peu spectaculaire, sans grand nom, sans joueur qui t'impressionne. Mais c'est solide. Ils comptent deux, trois joueurs d'expérience, avec les défauts de leur âge, c'est-à-dire un peu lents.»

L'ex international français ne se fait en tout cas aucun soucis pour les Marseillais qui devraient passer au tour suivant selon lui : «individuellement, l'OM est nettement supérieur et ne devrait avoir aucun problème, mais ils peuvent t'embrouiller. Honnêtement, je ne vois pas l'OM se faire éliminer, mais le football est parfois inattendu. Les noms étaient plus ronflants à Bâle et je pense que l'équipe suisse était meilleure. Mais moi, je ne vois le PAOK que face à des équipes grecques. En coupe d'Europe, ce sera différent, pour le niveau d'adversité face à eux mais aussi de motivation de leur part. Et depuis janvier, ils sont vraiment difficiles à jouer.»