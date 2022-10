Benfica - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 3e journée de la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec un choc dans le groupe H entre Benfica et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Portugais misent sur un 4-2-3-1 avec Odysséas Vlachodimos comme dernier rempart. Devant lui, Alexander Bah, Nicolas Otamendi, Antonio Silva et Alejandro Grimaldo forment la défense. Dans l'entrejeu, Florentino Luis et Enzo Fernandez prennent place derrière João Mário alors que David Neres et Rafa Silva prennent les ailes. Enfin, Gonçalo Ramos est positionné seul en pointe.

De son côté, la formation francilienne s'établit en 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes tandis qu'on retrouve Marco Verratti et Vitinha dans le double pivot. Lionel Messi est placé en soutien de Neymar et Kylian Mbappé.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Benfica : Vlachodimos - Bah, Otamendi, Silva, Grimaldo - Florentino, Fernandez - Neres, Mario, Rafa - Ramos

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Mbappé

