Angers SCO : vive polémique autour d’Octobre Rose

Angers SCO se retrouve au cœur d’une polémique concernant son engagement dans la lutte contre le cancer du sein. Pour la quatrième année consécutive, le club angevin participe à la campagne Octobre rose, avec notamment la création d’un maillot spécial qui sera porté par ses joueurs dimanche face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Une initiative particulièrement appréciée des supporters, mais dont les retombées financières soulèvent des interrogations. En effet, selon les informations rapportées par Ouest-France, le SCO ne préciserait pas clairement comment sont utilisés les bénéfices générés par la commercialisation de ces tuniques, pourtant associées à une campagne de sensibilisation et de solidarité.

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La Ligue contre le cancer, ancien partenaire du club dans le cadre de cette opération, a notamment dénoncé la gestion de l’édition 2023. Cette année-là, le maillot spécial avait rencontré un succès commercial inattendu, générant plusieurs dizaines de milliers d’euros de ventes. Pourtant, l’association affirme n’avoir perçu aucune somme. « Nous avions signé une convention avec le SCO, où il n’était pas mentionné qu’un maillot allait être commercialisé. Il l’a été sans qu’on soit au courant et 0 euro nous a été versé », a-t-elle expliqué. La Ligue contre le cancer précise que cet épisode a notamment contribué à la fin de son partenariat avec le club, qui s’est depuis rapproché d’une autre association, le Comité féminin. L’organisme met également en garde contre le « pink washing », une pratique consistant à utiliser une cause caritative à des fins essentiellement commerciales. Une polémique embarrassante pour Angers, alors que le club poursuit ses opérations de sensibilisation à l’occasion d’Octobre rose.