PSG : la presse espagnole annonce le départ de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid est en feu. Le dossier Julian Alvarez déchaîne les passions de l’autre côté des Pyrénées, avec le FC Barcelone qui fait le forcing pour recruter l’attaquant argentin. Un feuilleton qui crispe de plus en plus les dirigeants colchoneros, qui ne s’attendaient clairement pas à la sortie médiatique du joueur après le match de l’Argentine, et qui sont très agacés par le comportement du champion d’Espagne dans cette histoire.

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Surtout qu’en plus de devoir lui trouver un potentiel remplaçant, ce qui ne sera pas tâche aisée, il y a aussi d’autres gros dossiers à gérer. Il faut par exemple renforcer le secteur défensif, ainsi que trouver un remplaçant à Antoine Griezmann. Les premiers dossiers à l’étude comme Marc Cucurella ou Bernardo Silva se sont d’ailleurs envolés, les deux joueurs s’étant engagés avec le Real Madrid. Les Colchoneros se sont ensuite tournés vers deux autres joueurs présents à la Coupe du Monde 2026 : Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) et Kang-In Lee (Paris Saint-Germain).

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Kang-In Lee de retour en Liga

Et ces dossiers devraient avoir une issue positive pour les Madrilènes comme l’indique Marca. Effectivement, le journal espagnol précise que le latéral gauche espagnol et le milieu offensif coréen devraient bien rejoindre le Metropolitano. Grimaldo devrait coûter 20 millions d’euros, alors que le prix du Parisien est estimé à 35 millions d’euros. L’accord avec les deux joueurs est déjà total, et il ne devrait pas y avoir de problème pour conclure les négociations avec Leverkusen et avec le PSG.

Arrivé à Paris en provenance de Majorque contre 22 millions d’euros à l’été 2023, l’international coréen de 25 ans aura surtout dû se contenter d’un rôle de joueur de rotation du côté de la capitale. Cette saison, il a par exemple été titularisé à 18 reprises en Ligue 1, pour 27 apparitions au total, et n’a démarré aucun des 10 matchs de Ligue des Champions disputés. C’est Mateu Alemany, directeur sportif de Valence à l’époque où Lee a débuté en Liga et actuel directeur sportif colchonero, qui a poussé pour le recruter, lui qui le connaît donc très bien. Du côté de Madrid, Kang-In Lee aura donc fort à faire pour faire oublier Antoine Griezmann.