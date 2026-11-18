En pleine crise sportive et relégué jusqu’en League One 10 ans après son sacre historique en Premier League, Leicester City tente tant bien que mal de reconstruire le lien brisé avec son public. Selon les informations du Daily Mail, le club anglais a officialisé ce mercredi la rupture anticipée de son contrat avec son sponsor maillot principal, BC.GAME, six mois avant l’échéance initiale. Déjà fragilisé par une série de choix de gestion déconcertants qui ont érodé la confiance des fans, l’état-major des Foxes a dû réagir face à la colère noire provoquée au début du mois par cette société de casinos en ligne non agréée, lorsque celle-ci a nommé l’actrice russe de films pour adultes Eva Elfie comme nouvelle ambassadrice.

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Dans un communiqué officiel, Leicester City a justifié cette séparation à l’amiable après 2 ans et demi de collaboration en évoquant des « priorités commerciales divergentes pour l’avenir », tout en remerciant son ancien partenaire pour son « approche constructive ». Conscient du malaise généré par cette affaire, le club a également annoncé une mesure forte pour apaiser ses supporters : toute personne ayant acheté un maillot réplique floqué du logo BC.GAME via les boutiques officielles depuis le 21 octobre dernier pourra demander un remboursement intégral ou un échange jusqu’au 2 décembre prochain. Une décision saluée par les fans, qui y voient un premier pas nécessaire pour redorer l’image d’une institution en quête de rédemption.