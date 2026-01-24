Mercato : Monaco attaqué pour un de ses cadres

L’AS Monaco traverse une période pour le moins compliquée. Balayés (1-6) par le Real Madrid en Ligue des Champions et 9es de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse du Havre, ce samedi, les hommes de Sébastien Pocognoli n’y arrivent plus. Une spirale négative levant même les premières interrogations sur l’avenir du technicien monégasque.

La suite après cette publicité

«J’ai la force, la conviction que mes idées passeront à un moment dans ce club. Si on y croit ensemble, on le fera. Mon futur, ce n’est pas moi qui le décide. Je ne changerais pas une seule chose de ce que j’ai faire jusqu’à présent. Je pense que si j’avais géré différemment, on serait peut-être dans une situation encore plus difficile», rappelait toutefois le coach asémiste.

La suite après cette publicité

Monaco espère 20M€

Parallèlement à ce contexte sportif plus que délicat, certaines écuries européennes continuent pourtant de convoiter quelques joueurs de l’ASM. Dans cette optique et selon nos dernières informations, Thilo Kehrer est aujourd’hui courtisé par Besiktas. Séduit par le profil de l’international allemand (28 sélections), le club turc a même d’ores et déjà formulé une offre de 15 millions d’euros (12 M€ + 3 de bonus) à la direction monégasque. Suffisant pour enrôler le natif de Tübingen ? Pas vraiment…

D’après nos indiscrétions, le club de la Principauté, qui doit vendre pour être dans les clous sur le plan financier, espère de son côté récupérer 20 millions d’euros pour un joueur arrivé en provenance de West Ham à l’hiver 2024, d’abord en prêt, avant que l’option d’achat de 11 millions d’euros soit levée à l’été suivant. Auteur de 21 matches toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur de 29 ans - encore sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2028 - pourrait donc vivre une fin de mercato agitée. Reste désormais à savoir si l’écurie turque parviendra à trouver un terrain d’entente avec Monaco.