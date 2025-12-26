CAN 2025 : le retour d’Achraf Hakimi va poser un énorme casse-tête à Walid Regragui et au Maroc

Voilà cinq jours que la CAN au Maroc a débuté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout se passe comme prévu pour les grandes nations du continent. Dans des conditions de jeu optimales et sur des pelouses impeccables, aucun cador africain n’a calé pour son premier match dans le tournoi continental. C’est également le cas du pays-hôte, le Maroc. Dans un stade Prince Moulay Abdellah fantastique, les Lions de l’Atlas se sont imposés face à une valeureuse équipe des Comores. Malgré une première période frustrante, les hommes de Walid Regragui ont trouvé la solution en seconde période avec des buts de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Comme un symbole, les deux passeurs décisifs dans cette rencontre ont été les deux latéraux Anass Salah-Eddine et Noussair Mazraoui.

En l’absence d’Achraf Hakimi, absent depuis début novembre et lancé dans une course contre-la-montre depuis pour participer à la CAN dans son pays, Walid Regragui a décidé d’aligner cette paire de latéraux. Et même si les deux ont apporté satisfaction, Walid Regragui n’a pas caché son envie de retrouver rapidement Hakimi après la rencontre face aux Comoriens : «on a toujours besoin de Hakimi. Il n’y a aucune équipe qui peut se permettre de jouer sans son meilleur élément. C’est le meilleur joueur africain et l’un des meilleurs au monde. Nous n’avons pas pris de risques avec lui. Nous avons très envie de le récupérer, pas pour un match ou vingt minutes. Nous sommes persuadés qu’il jouera cette CAN et nous sommes impatients de le revoir.»

Mazraoui ou Salah-Eddine à gauche ?

Mais voilà, la question se pose désormais : avec le retour d’Achraf Hakimi, indispensable sur le flanc droit de l’arrière-garde, qui de Mazraoui ou Salah-Eddine sera sacrifié ? Excellent en sélection depuis ses premières capes, le second cité a plusieurs avantages. Dans une compétition où le Maroc devrait avoir, la plupart du temps, le contrôle du cuir, Salah-Eddine apporterait énormément de fluidité dans les offensives marocaines. Gaucher, il est doté d’une belle qualité technique qui lui permet également d’offrir quelques offrandes à l’image de son caviar pour le but mémorable d’El Kaabi face aux Comores. Solide défensivement, le latéral gauche du PSV Eindhoven est capable de tenir son flanc gauche sans problèmes. Mais voilà, dans ce domaine défensif, Noussair Mazraoui apporte sûrement plus de garanties.

Excellent sur le flanc droit pour le premier match de la compétition, le joueur de Manchester United a déjà joué en tant que défenseur gauche lors de la Coupe du monde 2022. Résultat, il était parvenu à museler de nombreux attaquants récalcitrants et, malgré son manque d’apport offensif car il joue faux-pied, cette qualité pourrait être exploitée face à certains attaquants africains. Choisir Salah-Eddine face à des adversaires plus modestes et sélectionner Mazraoui face à une plus grande adversité pourrait être un choix opéré par Regragui. Dans un autre monde, l’absence de Romain Saïss pourrait également permettre au sélectionneur marocain de tenter quelque chose en alignant Mazraoui en charnière centrale. De toute manière, Regragui devra rapidement faire des choix pour permettre le retour du leader Hakimi dans cette équipe marocaine.