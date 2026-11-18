Réunie ce mercredi 18 novembre 2026, la Commission de Discipline de la LFP a rendu son verdict dans le dossier concernant Mamadou Coulibaly, après son comportement lors de la 10e journée de Ligue 1 opposant Le Mans FC à l’AS Monaco. Saisie par le CNE de la FFF, l’instance a sanctionné le joueur monégasque d’un match de suspension ferme ainsi que de deux matchs avec sursis. Dans le même temps, la Ligue s’est montrée particulièrement sévère envers Luis De Sousa, directeur sportif du Pau FC, exclu face au FC Nantes en Ligue 2 BKT (12e journée) et suspendu pour cinq matchs ferme — dont un déjà purgé — assortis de trois matchs avec sursis.

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La LFP a également sévi contre l’usage d’engins pyrotechniques dans plusieurs enceintes de l’Hexagone. Le PSG écope de la fermeture immédiate de la tribune Auteuil du Parc des Princes pour un match ferme et un match avec sursis après la réception de l’ESTAC Troyes (10e journée), tandis que Strasbourg subira une fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Ouest de la Meinau dès le 24 novembre suite au match contre l’AJ Auxerre (9e journée). Enfin, en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’en sort avec un match de fermeture avec sursis pour la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard après la venue du Stade Lavallois.