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Ligue des Champions

Real Madrid : Kylian Mbappé s’offre deux records en coupe d’Europe

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé lors du match Real Madrid - Bayern Munich @Maxppp
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Bayern Munich 3-3 Real Madrid Voir sur CANAL+

Buteur face au Bayern Munich dans ce quart de finale retour de Ligue des Champions, Kylian Mbappé a conforté son statut de meilleur buteur de la compétition cette saison (15 réalisations en 11 matches). Ce 15e but lui permet d’égaler Karim Benzema, autre Français à avoir inscrit autant de buts en une saison de C1.

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Et c'est Kylian Mbappé qui permet aux Merengue de revenir (encore) à égalité avec le Bayern 🥵

#BAYRMA | #UCL
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Cette réalisation offre également deux records au capitaine de l’équipe de France. Mbappé a en effet marqué son dixième but à l’extérieur. C’est le premier joueur à réaliser cette performance lors d’une saison de coupe d’Europe. Enfin, Kylian Mbappé (27 ans et 116 jours) devient le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 70 buts en Ligue des Champions devant Lionel Messi (27 ans et 134 jours).

Pub. le - MAJ le
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