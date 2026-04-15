Real Madrid : Kylian Mbappé s’offre deux records en coupe d’Europe

Buteur face au Bayern Munich dans ce quart de finale retour de Ligue des Champions, Kylian Mbappé a conforté son statut de meilleur buteur de la compétition cette saison (15 réalisations en 11 matches). Ce 15e but lui permet d’égaler Karim Benzema, autre Français à avoir inscrit autant de buts en une saison de C1.

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Cette réalisation offre également deux records au capitaine de l’équipe de France. Mbappé a en effet marqué son dixième but à l’extérieur. C’est le premier joueur à réaliser cette performance lors d’une saison de coupe d’Europe. Enfin, Kylian Mbappé (27 ans et 116 jours) devient le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 70 buts en Ligue des Champions devant Lionel Messi (27 ans et 134 jours).