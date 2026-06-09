Algérie : les propos d’Ibrahim Maza sur Lionel Messi enflamment la presse en Argentine

À peine arrivé aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde 2026, Ibrahim Maza a immédiatement fait parler de lui. Le milieu offensif de l’Algérie, désormais installé au Bayer Leverkusen et devenu un élément clé des Fennecs, s’est projeté sur l’entrée en lice face à l’Argentine, Championne du monde en titre, prévue dans la nuit du 16 au 17 juin. Dans un contexte de forte attente autour de ce choc du groupe J, le joueur de 20 ans a affiché des ambitions claires, assumant l’idée de bousculer l’Albiceleste dès le premier match.

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🇩🇿🗣️ "SI ALÁ QUIERE, VENCEREMOS A MESSI", la frase de Ibrahim Maza, volante de Argelia, que ya palpita el debut con Argentina en el Mundial 😮🇦🇷 pic.twitter.com/LK5nVUoIn3 — Diario Olé (@DiarioOle) June 8, 2026

Mais c’est surtout sa sortie qui a déclenché une vague de réactions en Amérique du Sud. Tout sourire, Ibrahim Maza a lâché : « nous allons battre Messi, inch’Allah ». Une phrase immédiatement reprise par l’ensemble de la presse argentine. De TyC Sports à Olé en passant par La Nación, ils ont tous relayé la phrase en mettant en avant le contraste entre l’ambition affichée par le jeune Algérien et le statut de l’Albiceleste. Les médias ont insisté sur le caractère provocateur ou assumé de cette sortie, soulignant que les propos de Maza n’étaient pas passés inaperçus dans un pays particulièrement sensible à tout ce qui touche à Lionel Messi et à la sélection argentine.