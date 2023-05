Le Qatar augmente son offre pour racheter Manchester United

Ce n’est un secret pour personne, Manchester United est à vendre depuis plusieurs mois maintenant. Et c’est encore moins un secret : si Jim Ratcliffe et Ineos semblent intéressés par le rachat, c’est aussi le cas du Qatar et du prince Jassim bin Hamad Al Thani. Après avoir formulé une offre d’environ 5,7 milliards à la famille Glazers, propriétaire du club, QSI vient de formuler une nouvelle offre, plus importante.

Selon les informations du Telegraph, le Qatar a décidé de faire une nouvelle offre inattendue pour racheter Manchester United. Une offre qui arrive en dehors du calendrier d’appel d’offres officiel et qui, selon le média anglais, a été faite en raison des récentes rumeurs qui expliquaient que l’offre d’Ineos était supérieure à celle du Qatar. Dans cette nouvelle offre, QSI veut toujours 100% du club, mais s’engage aussi, à effacer toutes les dettes existantes de United et également à créer un fonds distinct destiné uniquement au club et à la communauté. Cela concerne notamment les travaux de rénovation du centre d’entraînement et d’Old Trafford.

