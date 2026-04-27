Un célèbre journaliste espagnol annonce une fin de saison pour Kylian Mbappé !

Décidément, cette fin de saison tourne clairement au vinaigre pour Kylian Mbappé. D’abord, et c’est peut-être le plus important, le Real Madrid va vivre une nouvelle saison sans titre majeur. La deuxième de suite, qui, fruit du hasard ou pas, correspond à la deuxième année du Français à Madrid. Ce dernier n’est d’ailleurs pas épargné par les critiques ces dernières semaines, et au sein du madridismo, on sent clairement un certain ras-le-bol vis-à-vis de l’ancien du PSG, notamment à cause de son attitude sur le terrain.

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Face au Betis ce week-end, Mbappé a été victime d’une petite surcharge musculaire. Mais à Madrid, certains ne sont pas totalement convaincus et pensent même que le Français pourrait exagérer un peu sa blessure pour ne plus trop se fatiguer sur la fin de saison et arriver en forme au Mondial. C’est ce qu’a par exemple affirmé le célèbre journaliste pro-Madrid Tomas Roncero ce week-end.

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Fin de saison pour Mbappé ?

Et voilà qu’un autre journaliste très connu en Espagne vient de dévoiler une petite bombe. Josep Pedrerol, présentateur vedette de l’émission El Chiringuito de Jugones et connu pour être proche de Florentino Pérez, vient ainsi d’expliquer que, face au Betis, Mbappé pourrait avoir disputé son dernier match de la saison sous les couleurs du Real Madrid. « Moi je vous le dis, je pense qu’il ne va plus jouer avec le Real Madrid cette saison, à cause de sa blessure », a tout simplement indiqué le journaliste, généralement bien renseigné sur les coulisses du club de la capitale espagnole.

Il manquerait ainsi les 5 rencontres de Liga qui restent à jouer, dont ce Clasico face au FC Barcelone le 10 mai prochain. Il se retrouverait dans une situation un peu similaire à celle de Lamine Yamal, et c’est presque une bonne nouvelle pour les Bleus puisqu’il pourrait donc se reposer avant cette Coupe du Monde où il sera logiquement très attendu. Affaire à suivre…