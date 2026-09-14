Barça : Lamine Yamal égale un record de Lionel Messi

Avec cinq victoires en autant de rencontres et 15 points au classement, le FC Barcelone est le leader incontesté de la Liga. Meilleure attaque du championnat (21 buts inscrits), le club catalan réalise un début de saison canon. Tout comme sa star, Lamine Yamal (19 ans). Co-meilleur buteur de Liga avec Kylian Mbappé, Sergio Camello et Raphinha (6 buts), le numéro 10 blaugrana est inarrêtable.

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Le Barça ne s’est d’ailleurs pas privé d’annoncer que le champion du monde espagnol a même égalé un record de Lionel Messi. Depuis le début du XXIe siècle en Liga, à part Lionel Messi, « aucun autre joueur, quelle que soit son équipe, n’avait réussi à marquer trois doublés lors des cinq premières journées de Liga », indique le Barça.