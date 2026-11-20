En quelques mois, Olivier Pantaloni a réussi à transformer une équipe qui jouait sa survie en Ligue 1 en [un candidat crédible aux places européennes](En quelques mois, Olivier Pantaloni a réussi à transformer une équipe qui jouait sa survie en Ligue 1 en un candidat crédible aux places européennes. La saison dernière, Nice avait terminé à une inquiétante seizième place, avant d’arracher son maintien face à Saint-Étienne lors des barrages. Un exercice marqué par une grande fragilité collective, des résultats décevants et une attaque trop souvent incapable de faire la différence. Avec seulement 37 buts inscrits en 34 journées, le Gym affichait une moyenne de 1,09 but par rencontre. Dix journées après l’arrivée de Pantaloni, ce chiffre est passé à 1,5, soit une progression de près de 38 %. Les Niçois ont déjà inscrit 15 buts, l’équivalent de 40,5 % de leur total de la saison précédente. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout le fonctionnement de l’équipe qui a évolué. Les Aiglons disposent de davantage de solutions pour attaquer, exploitent mieux les espaces et parviennent à faire la différence même lorsqu’ils ne dominent pas totalement leurs adversaires. Leur victoire à Angers (2-0) en est une illustration : sans toujours maîtriser les débats, ils ont su profiter de leurs temps forts et préserver leur avantage. Cette capacité à gagner des rencontres serrées traduit une progression importante dans la gestion des matchs.

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Cette transformation est d’autant plus remarquable que Pantaloni n’a pas bénéficié d’un été idéal. Si la direction niçoise a profondément remanié l’effectif, avec notamment les départs de Terem Moffi, Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho ou encore Melvin Bard, le technicien a rapidement dû composer avec plusieurs contraintes. Recruté libre en provenance de Lorient, Laurent Abergel devait apporter son expérience et sa connaissance des méthodes de Pantaloni au milieu de terrain. Mais le joueur s’est gravement blessé au genou lors d’un match amical, et n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle cette saison. Une absence importante qui a obligé l’entraîneur à trouver d’autres solutions dans l’entrejeu. Le mercato a néanmoins apporté davantage de profondeur à plusieurs postes. Axel Witsel offre son expérience et sa lecture du jeu, tandis que Gauthier Hein et Mohammed Amoura permettent de varier les animations offensives. Mais la réussite de Pantaloni repose aussi sur sa capacité à tirer plus de joueurs déjà présents au club. Elye Wahi en est un exemple. Arrivé en prêt de Francfort lors du mercato hivernal précédent, l’attaquant n’est pas une recrue de l’été, mais il semble aujourd’hui mieux intégré au fonctionnement collectif. Avec six buts cette saison, il représente une menace régulière pour les défenses adverses. Une reconstruction menée avec des moyens limités : Nice a dépensé environ 1,7 million d’euros en indemnités de transfert, tout en enregistrant plus de 45 millions d’euros de ventes. Le club a ainsi privilégié les prêts, les joueurs libres et les opportunités de marché plutôt que de multiplier les investissements coûteux. Ce mercato illustre l’un des principaux changements apportés par Pantaloni : plutôt que de dépendre uniquement du recrutement, il a cherché à mieux exploiter les qualités de son effectif.

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Une équipe plus soudée, des joueurs relancés et une exigence retrouvée

La principale réussite de Pantaloni réside peut-être dans son habileté à redonner confiance à des joueurs qui sortaient d’une saison difficile. Le technicien corse a installé une concurrence plus saine, tout en responsabilisant davantage les cadres de son vestiaire. Hicham Boudaoui illustre cette évolution. Après un début d’exercice compliqué, le milieu algérien a retrouvé une place importante dans l’effectif niçois, où sa maîtrise technique et son volume de jeu permettent de mieux contrôler les rencontres. Même constat pour Youssouf Ndayishimiye, longtemps éloigné des terrains et désormais suffisamment affûté pour enchaîner les titularisations. En l’absence d’Axel Witsel, il a même récupéré le brassard de capitaine. Pantaloni valorise également les joueurs qui débutent sur le banc, à l’image de Gauthier Hein ou Sofiane Diop, capables d’apporter une nouvelle impulsion en cours de match. « Ce ne sont pas des remplaçants, ce sont des finisseurs », expliquait-il après le succès à Angers. Une manière de maintenir tout son effectif concerné, sans installer de frontière trop marquée entre titulaires et remplaçants. L’entraîneur reconnaît d’ailleurs avoir aujourd’hui davantage de difficultés à composer son onze de départ qu’en début de saison, tant les solutions se multiplient à plusieurs postes.

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Cette nouvelle dynamique repose aussi sur une relation de confiance particulièrement forte entre Pantaloni et ses joueurs. Après le décès du père de leur entraîneur, les Niçois ont tenu à lui témoigner leur soutien lors du déplacement à Angers. Sur l’ouverture du score de Sofiane Diop, l’ensemble du groupe s’est précipité vers le banc pour l’entourer. « Rien n’avait été préparé, je ne m’y attendais pas. C’est un groupe uni, qui a envie de bien faire », confiait-il après la rencontre. Mais cette proximité n’empêche pas le technicien de se montrer exigeant. Malgré trois victoires consécutives, il continue de pointer les imperfections de son équipe, notamment son manque d’efficacité devant le but et certaines pertes de balle qui l’exposent inutilement. Il estime ainsi qu’Elye Wahi, déjà auteur de six réalisations, aurait pu en inscrire le double. Cette exigence permanente permet d’éviter que les bons résultats ne masquent les difficultés encore présentes. Car si Nice a considérablement progressé, son entraîneur sait que son équipe doit encore gagner en maîtrise pour rivaliser durablement avec les meilleures formations du championnat. Après la trêve internationale, les Aiglons recevront le PSG, avant d’affronter Marseille et Lens. Trois rendez-vous qui permettront de mesurer les progrès accomplis sous Pantaloni, mais aussi les limites éventuelles de cette reconstruction express.). La saison dernière, Nice avait terminé à une inquiétante seizième place, avant d’arracher son maintien face à Saint-Étienne lors des barrages. Un exercice marqué par une grande fragilité collective, des résultats décevants et une attaque trop souvent incapable de faire la différence. Avec seulement 37 buts inscrits en 34 journées, le Gym affichait une moyenne de 1,09 but par rencontre. Dix journées après l’arrivée de Pantaloni, ce chiffre est passé à 1,5, soit une progression de près de 38 %. Les Niçois ont déjà inscrit 15 buts, l’équivalent de 40,5 % de leur total de la saison précédente. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout le fonctionnement de l’équipe qui a évolué. Les Aiglons disposent de davantage de solutions pour attaquer, exploitent mieux les espaces et parviennent à faire la différence même lorsqu’ils ne dominent pas totalement leurs adversaires. Leur victoire à Angers (2-0) en est une illustration : sans toujours maîtriser les débats, ils ont su profiter de leurs temps forts et préserver leur avantage. Cette capacité à gagner des rencontres serrées traduit une progression importante dans la gestion des matchs.

Cette transformation est d’autant plus remarquable que Pantaloni n’a pas bénéficié d’un été idéal. Si la direction niçoise a profondément remanié l’effectif, avec notamment les départs de Terem Moffi, Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho ou encore Melvin Bard, le technicien a rapidement dû composer avec plusieurs contraintes. Recruté libre en provenance de Lorient, Laurent Abergel devait apporter son expérience et sa connaissance des méthodes de Pantaloni au milieu de terrain. Mais le joueur s’est gravement blessé au genou lors d’un match amical, et n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle cette saison. Une absence importante qui a obligé l’entraîneur à trouver d’autres solutions dans l’entrejeu. Le mercato a néanmoins apporté davantage de profondeur à plusieurs postes. Axel Witsel offre son expérience et sa lecture du jeu, tandis que Gauthier Hein et Mohammed Amoura permettent de varier les animations offensives. Mais la réussite de Pantaloni repose aussi sur sa capacité à tirer plus de joueurs déjà présents au club. Elye Wahi en est un exemple. Arrivé en prêt de Francfort lors du mercato hivernal précédent, l’attaquant n’est pas une recrue de l’été, mais il semble aujourd’hui mieux intégré au fonctionnement collectif. Avec six buts cette saison, il représente une menace régulière pour les défenses adverses. Une reconstruction menée avec des moyens limités : Nice a dépensé environ 1,7 million d’euros en indemnités de transfert, tout en enregistrant plus de 45 millions d’euros de ventes. Le club a ainsi privilégié les prêts, les joueurs libres et les opportunités de marché plutôt que de multiplier les investissements coûteux. Ce mercato illustre l’un des principaux changements apportés par Pantaloni : plutôt que de dépendre uniquement du recrutement, il a cherché à mieux exploiter les qualités de son effectif.

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Une équipe plus soudée, des joueurs relancés et une exigence retrouvée

La principale réussite de Pantaloni réside peut-être dans son habileté à redonner confiance à des joueurs qui sortaient d’une saison difficile. Le technicien corse a installé une concurrence plus saine, tout en responsabilisant davantage les cadres de son vestiaire. Hicham Boudaoui illustre cette évolution. Après un début d’exercice compliqué, le milieu algérien a retrouvé une place importante dans l’effectif niçois, où sa maîtrise technique et son volume de jeu permettent de mieux contrôler les rencontres. Même constat pour Youssouf Ndayishimiye, longtemps éloigné des terrains et désormais suffisamment affûté pour enchaîner les titularisations. En l’absence d’Axel Witsel, il a même récupéré le brassard de capitaine. Pantaloni valorise également les joueurs qui débutent sur le banc, à l’image de Gauthier Hein et Sofiane Diop, capables d’apporter une nouvelle impulsion en cours de match. « Ce ne sont pas des remplaçants, ce sont des finisseurs », expliquait-il après le succès à Angers. Une manière de maintenir tout son effectif concerné, sans installer de frontière trop marquée entre titulaires et remplaçants. L’entraîneur reconnaît d’ailleurs avoir aujourd’hui davantage de difficultés à composer son onze de départ qu’en début de saison, tant les solutions se multiplient à plusieurs postes.

Cette nouvelle dynamique repose aussi sur une relation de confiance particulièrement forte entre Pantaloni et ses joueurs. Après le décès du père de leur entraîneur, les Niçois ont tenu à lui témoigner leur soutien lors du déplacement à Angers. Sur l’ouverture du score de Sofiane Diop, l’ensemble du groupe s’est précipité vers le banc pour l’entourer. « Rien n’avait été préparé, je ne m’y attendais pas. C’est un groupe uni, qui a envie de bien faire », confiait-il après la rencontre. Mais cette proximité n’empêche pas le technicien de se montrer exigeant. Malgré trois victoires consécutives, il continue de pointer les imperfections de son équipe, notamment son manque d’efficacité devant le but et certaines pertes de balle qui l’exposent inutilement. Il estime ainsi qu’Elye Wahi, déjà auteur de six réalisations, aurait pu en inscrire le double. Cette exigence permanente permet d’éviter que les bons résultats ne masquent les difficultés encore présentes. Car si Nice a considérablement progressé, son entraîneur sait que son équipe doit encore gagner en maîtrise pour rivaliser durablement avec les meilleures formations du championnat. Après la trêve internationale, les Aiglons recevront le PSG, avant d’affronter Marseille et Lens. Trois rendez-vous qui permettront de mesurer les progrès accomplis sous Pantaloni, mais aussi les limites éventuelles de cette reconstruction express.