Le cas Ferran Torres sème la zizanie au FC Barcelone

Le FC Barcelone prépare un mercato particulièrement animé. Les principaux chantiers du club blaugrana sont déjà connus de tous, et vont notamment s’articuler autour de deux gros joueurs, à savoir Alessandro Bastoni et Julian Alvarez. Les décideurs du champion d’Espagne ont clairement l’intention de mettre la main à la poche pour renforcer l’équipe. Mais la situation financière du club reste complexe - vis à vis du fair-play financier de la Liga surtout - et des ventes ne feraient clairement pas de mal aux comptes du club.

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Depuis des semaines déjà, il y a quelques candidats sérieux pour un départ, en plus de Robert Lewandowski, dont le départ plus que probable va libérer de la masse salariale. Tout comme Marcus Rashford ne devrait pas être conservé. Marc Casado pourrait rapporter un joli chèque, lui qui conserve une belle cote sur le mercato, alors qu’Alejandro Baldé sera aussi vendu en cas d’offre intéressante. Des possibles départs qui font l’unanimité en Catalogne, que ce soit en interne, ou auprès des médias et des supporters.

Un vrai débat en Catalogne

Ferran Torres pourrait lui aussi rapporter un petit pactole. Joueur assez important aux yeux d’Hansi Flick - au point où il a souvent été préféré à Lewandowski au poste de numéro 9 - l’international espagnol est en fin de contrat en 2028. Et comme l’indique AS, aucune approche concernant une prolongation n’a été faite par le club. Le média précise même que Deco, le directeur sportif, ne serait pas forcément fan du joueur, recruté par son prédécesseur Mateu Alemany. Un contraste avec Hansi Flick et surtout, le vestiaire barcelonais, qui apprécient énormément le joueur formé à Valence.

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Le journal espagnol précise aussi que Torres pourrait être utilisé comme monnaie d’échange dans le deal Julian Alvarez, puisqu’il plaît beaucoup aux Colchoneros, où travaille d’ailleurs désormais Mateu Alemany. Au sein de l’opinion publique catalane, son cas est aussi assez clivant. Certains estiment qu’il est un joueur très utile dans l’effectif, et c’est un joueur qui, en plus de ça, n’a jamais posé le moindre problème. D’autres en ont cependant un peu marre de ses prestations irrégulières et de ses loupés face au but. Affaire à suivre…