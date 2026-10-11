Le Bayern Munich donne des nouvelles de la prolongation d’Harry Kane
Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, s’est montré très optimiste concernant une prolongation de contrat de Harry Kane. « Je suis très optimiste. Je sais, de la part de Jan Dreesen et de notre conseil d’administration, que les discussions se passent très bien. Harry et sa famille se sentent extrêmement bien à Munich. Je suis très, très optimiste quant à une conclusion prochaine », a-t-il déclaré, à BILD.
Interrogé sur les rumeurs évoquant un désaccord concernant la durée du futur contrat, avec une demande de trois ans de la part de l’attaquant anglais contre une proposition de deux ans du Bayern, Hainer a fermement démenti cette hypothèse. « Non, pas du tout. Il s’agit de nombreux détails. Les droits à l’image, les droits personnels, etc. Nous clarifierons ces détails. Il ne s’agit pas de la durée du contrat ou de quelque chose comme ça », a-t-il assuré.
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