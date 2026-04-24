John Textor démis de la présidence de Botafogo

C’est une nouvelle bombe qui touche le football brésilien et qui concerne John Textor. L’homme d’affaires américain est de plus en plus esseulé et cette fois, il vient d’être écarté de son poste de président de Botafogo. Quelques mois après avoir connu le même sort à l’OL, John Textor a appris qu’il n’était plus le président de Botafogo suite à une décision rendue par le tribunal d’arbitrage de la Fondation Getúlio Vargas.

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«Le Tribunal arbitral, à titre purement conservateur, ordonne la révocation automatique et immédiate de M. John Charles Textor de l’administration de SAF Botafogo, laquelle décision fera l’objet d’une réévaluation après la publication par la Société de son rapport prévu le 29 avril 2026», explique le tribunal. Cette décision est liée aux nombreuses histoires autour du groupe Eagle Football et notamment la demande de recouvrement judiciaire déposée par Botafogo. La Chambre d’arbitrage de la FGV a compris que les mesures adoptées par Textor « sont susceptibles de causer un préjudice irréparable aux actionnaires et à l’ensemble de la communauté des supporters de Botafogo ». Il est pour le moment écarté de la présidence et l’ancien président, ami proche de Textor, Durcesio Mello va le remplacer en attendant la suite explique CNN.