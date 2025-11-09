Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : Jorge Maciel dithyrambique sur Afonso Moreira

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Afonso Moreira @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Ce dimanche, l’OL s’est incliné en toute fin de rencontre face au PSG. Une défaite frustrante pour les Gones qui, en dépit de nombreuses absences, ont montré un visage conquérant et auraient même pu aller chercher la victoire en fin de match. Malgré l’amertume de ce dénouement frustrant, Lyon peut relever de nombreux points positifs après cette rencontre. Parmi ceux-là, la belle prestation d’Afonso Moreira. Propulsé titulaire après la blessure de Malick Fofana, le jeune Portugais réalise des prestations convaincantes.

La suite après cette publicité

Encore buteur ce dimanche, l’ancien du Sporting CP a brillé et s’est attiré les louanges de son entraîneur adjoint, Jorge Maciel : «Moreira a un profil qu’il sait utiliser. Il joue avec le talent qu’il a. Il joue sur ses courses et ses appuis. Il faut garder cette dynamique, titulaire ou remplaçant. Le Moreira titulaire est le même qu’il était remplaçant il y a un mois. Il ne faut pas qu’il sorte de ses capacités et qu’il prenne de meilleures décisions. On est très contents de lui.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Afonso Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Afonso Moreira Afonso Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier