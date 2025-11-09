OL : Jorge Maciel dithyrambique sur Afonso Moreira

Ce dimanche, l’OL s’est incliné en toute fin de rencontre face au PSG. Une défaite frustrante pour les Gones qui, en dépit de nombreuses absences, ont montré un visage conquérant et auraient même pu aller chercher la victoire en fin de match. Malgré l’amertume de ce dénouement frustrant, Lyon peut relever de nombreux points positifs après cette rencontre. Parmi ceux-là, la belle prestation d’Afonso Moreira. Propulsé titulaire après la blessure de Malick Fofana, le jeune Portugais réalise des prestations convaincantes.

Encore buteur ce dimanche, l’ancien du Sporting CP a brillé et s’est attiré les louanges de son entraîneur adjoint, Jorge Maciel : «Moreira a un profil qu’il sait utiliser. Il joue avec le talent qu’il a. Il joue sur ses courses et ses appuis. Il faut garder cette dynamique, titulaire ou remplaçant. Le Moreira titulaire est le même qu’il était remplaçant il y a un mois. Il ne faut pas qu’il sorte de ses capacités et qu’il prenne de meilleures décisions. On est très contents de lui.»