Newcastle : le flou autour de Guimarães et Tonali inquiète fortement en interne

L’été s’annonce particulièrement délicat du côté de Newcastle, autour de deux cadres du milieu de terrain, Bruno Guimarães et Sandro Tonali. Selon les informations du Telegraph, le club anglais s’attendait initialement à un départ de Tonali lors du mercato estival, tandis que l’hypothèse d’une vente de son capitaine brésilien a progressivement pris de l’ampleur, au point de susciter une véritable inquiétude en interne. Dans un contexte où la direction d’Eddie Howe ambitionnait une phase de reconstruction, les Magpies se retrouvent surtout confrontés à des spéculations persistantes autour de leurs joueurs majeurs, ce qui fragilise la lisibilité du projet pour l’exercice 2026-2027.

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Concernant Bruno Guimarães, Newcastle affirme toujours sa volonté ferme de le conserver, le jugeant intransférable malgré l’intérêt supposé de plusieurs grands clubs anglais, dont Arsenal. Le club estime n’avoir reçu aucune offre formelle, même si le marché autour du Brésilien semble s’activer en coulisses. Pour Sandro Tonali, la situation semble différente, mais tout aussi ouverte : suivi de près par Manchester City et Tottenham. Après sa suspension et une saison jugée en demi-teinte, un départ n’est plus exclu, à condition qu’une offre atteigne les exigences du club.