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Premier League

Liverpool inaugure un mémorial permanent en hommage à Diogo Jota

Par Allan Brevi
1 min.
Diogo Jota @Maxppp

Alors que Liverpool a été profondément marqué l’été dernier par le décès tragique de Diogo Jota et de son frère dans un accident de voiture, le club de Premier League continue de faire vivre leur mémoire. Dans un contexte encore très chargé émotionnellement en Angleterre, les Reds ont annoncé ce lundi la mise en place d’un mémorial permanent en hommage à leur ancien joueur et à son frère, afin d’honorer durablement leur souvenir au sein du club et auprès des supporters.

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Liverpool FC
Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️
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« Le Liverpool FC a dévoilé aujourd’hui les images du nouveau mémorial permanent d’Anfield en hommage à Diogo Jota et à son frère André Silva, suite à leur décès tragique en juillet dernier », indiquent les Reds sur X.

Pub. le - MAJ le
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