Liverpool inaugure un mémorial permanent en hommage à Diogo Jota

Alors que Liverpool a été profondément marqué l’été dernier par le décès tragique de Diogo Jota et de son frère dans un accident de voiture, le club de Premier League continue de faire vivre leur mémoire. Dans un contexte encore très chargé émotionnellement en Angleterre, les Reds ont annoncé ce lundi la mise en place d’un mémorial permanent en hommage à leur ancien joueur et à son frère, afin d’honorer durablement leur souvenir au sein du club et auprès des supporters.

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« Le Liverpool FC a dévoilé aujourd’hui les images du nouveau mémorial permanent d’Anfield en hommage à Diogo Jota et à son frère André Silva, suite à leur décès tragique en juillet dernier », indiquent les Reds sur X.