Rayo Vallecano-Real Madrid les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Vallecano Real Madrid

C’est le match bourbier par excellence. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano ce dimanche à 16h15 à l’occasion de la 12e journée de la Liga, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement en tête du championnat avec quatre points d’avance sur Villarreal qui compte un match en plus, les hommes de Xabi Alonso cherchent la victoire à Vallecas, où ils ne l’ont plus connue depuis la saison 2021-22 pour aborder la trêve internationale avec plus de sérénité.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Brahim Diaz, Kylian Mbappé et Vinicius. En l’absence de Tchouaméni blessé, Camavinga est titulaire dans l’entrejeu avec Güler et Bellingham. Trent Alexander-Arnold est toujours sur le banc. Du côté du Rayo, Isi Palazon est titulaire.

Les compositions officielles :

Rayo Vallecano : Batalla – Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria – Pedro Diaz, Ciss, Lopez – De Frutos, Palazon, Garcia.

Real Madrid : Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Güler, Bellingham – Brahim, Mbappé, Vinicius.

