Vente du Parc des Princes : Valérie Pécresse vole au secours du PSG

L’annonce faite par Nasser Al-Khelaïfi au sujet du Parc des Princes fait bouger les lignes au sein des dirigeants d’Ile-de-France. Le Paris Saint-Germain va-t-il vraiment quitter son emblématique stade du Parc des Princes ? Le sujet est brûlant, mais la présidente de la région IDF, Valérie Pécresse est venu caler au secours du club de la capitale.

« J’étais favorable à ce que le Paris-Saint-Germain reste au Parc des Princes, mais je ne m’attendais pas à ce que la situation s’envenime à ce point. Or, on ne peut pas laisser le PSG dans l’impasse. (…) Le PSG a toujours été un club parisien et yvelinois. Mais on va regarder aussi dans les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise, l’Essonne… Je veux que le recensement soit exhaustif», a-t-elle déclaré au Parisien.