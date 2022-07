FC Barcelone : comment organiser le secteur offensif ?

La suite après cette publicité

Du beau monde. Alors que le FC Barcelone est dans une situation financière très délicate, Joan Laporta et les têtes pensantes du club catalan ont réussi quelques tours de passe-passe - la vente d'actifs du club principalement - pour renforcer l'équipe de Xavi. Dans les prochains jours voire les prochaines heures, le club devrait donc enregistrer l'arrivée de Raphinha, l'ailier de Leeds, tout comme il devrait officialiser la prolongation d'Ousmane Dembélé. Quant à Robert Lewandowski, le Barça serait toujours assez confiant malgré la position ferme du Bayern Munich, qui s'entête à conserver son buteur polonais. Si Mateu Alemany parvenait à mener à bien toutes ces opérations, Xavi Hernandez se retrouverait avec un sacré arsenal offensif : Ansu Fati, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Dembélé, Memphis Depay, et donc Raphinha et Lewandowski. De la qualité... pour trois positions seulement.

Une chose est sûre, si Robert Lewandowski est recruté, la place de numéro 9 lui est réservée. Le cas échéant, ça sera a priori Aubameyang qui sera aligné à ce poste. De même pour Raphinha sur le flanc droit, même si la concurrence de Dembélé restera rude. Reste donc à savoir qui occupera le flanc gauche, même si là aussi, il n'y a pas trop de doutes si Ansu Fati retrouve ses moyens. Une attaque assez polyvalente, mais qui reste perfectible et qui pourrait connaître quelques variantes. Ansu Fati et Raphinha ont ainsi beaucoup de points communs. Plus que des dribbleurs nés ou des joueurs qui vont tenter de déséquilibré, ce sont des éléments qui vont surtout tenter de bien se positionner entre les lignes pour faire mal, et avec des capacités créatives au-dessus de la moyenne pour des ailiers. Deux profils "similaires", alors qu'un Dembélé est par exemple plus explosif et à l'aise lorsqu'il faut mettre le feu contre des blocs un peu plus regroupés.

Des variantes à foison

Il est donc tout à fait envisageable de voir le Français avoir un rôle important, et même de l'imaginer basculer sur le côté gauche. Quant à Ferran Torres, bien que ses six premiers mois à Barcelone n'aient pas totalement porté satisfaction, il reste un joueur très utile. Surtout qu'on sait que Xavi l'apprécie énormément, notamment grâce à sa polyvalence. Si l'arrivée de Raphinha lui ferme les portes du flanc droit et qu'on peut imaginer que Fati lui sera préféré à gauche, il peut permettre à son entraîneur d'avoir des alternatives précieuses. On sait que dans les petits espaces, il est particulièrement adroit, et qu'il a déjà joué en tant que numéro 9 en sélection, avec une certaine réussite. Tout comme il pourrait occuper l'aile gauche pour laisser Fati en pointe, autre joueur qui a prouvé être en mesure d'être la référence devant. Des permutations entre les deux Espagnols déstabiliseraient sans doute les adversaires du club catalan en cas d'absence ou de repos de Lewandowski.

On peut aussi imaginer que par moments, Xavi voudra ajouter de la poudre devant, et quel meilleur moyen de le faire qu'en alignant le Polonais et Aubameyang ensemble. Une solution qu'on verra probablement surtout lors des deuxièmes périodes, avec le Gabonais qui peut tomber sur l'aile droite pendant que celui qui est encore joueur munichois occupera l'axe. Certains observateurs barcelonais ont aussi commencé à imaginer des systèmes différents que le sacro-saint 4-3-3. Dans le cas où Xavi mise sur un 3-5-2 par exemple, ce qui n'est clairement pas une hypothèse totalement loufoque, on pourrait voir un duo Fati-Lewandowski ou même un Aubameyang-Lewandowski en pointe par exemple, avec Dembélé ou Raphinha dans un rôle de piston droit, alors qu'on imagine qu'Alba serait leur pendant à gauche.

Depay, le grand perdant ?

L'avantage de l'effectif qu'aura Xavi, c'est que pratiquement tous les joueurs sont interchangeables, à l'exception de Robert Lewandowski, qu'on imagine mal jouer sur un flanc ou dans un rôle de deuxième pointe par exemple. En revanche, d'autres membres de l'effectif peuvent réellement craindre pour leur place dans le cas où toutes les opérations menées ci-dessus venaient à aboutir sur un dénouement positif pour les Blaugranas. C'est le cas de Memphis Depay, plutôt performant depuis son arrivée, mais confronté à une véritable problématique : dans quel rôle et à quel poste peut-il s'épanouir le plus ? Force est de constater que - si Raphinha, Lewy et Dembélé venaient à signer - le Néerlandais ne serait la première option dans aucune des trois positions de l'attaque, ni même la deuxième option...

Bien sûr, certains concours de circonstances (blessures, suspensions etc) vont logiquement lui permettre de grapiller du temps de jeu par ci par là, mais il semble difficile aujourd'hui de l'imaginer avoir un rôle important dans l'équipe. Quant à d'autres joueurs, comme l'hispano-marocain Abde qu'on a pu voir avec les A à quelques reprises cette saison, c'est encore plus compliqué, et tout porte à croire qu'un prêt sera la meilleure option pour lui. Alex Collado lui devrait être repositionné en tant que milieu axial selon la presse locale. Une chose est sûre au milieu de tout cet océan de doutes et de possibilités : Xavi n'aura pas d'excuses la saison prochaine.