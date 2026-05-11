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Ligue des Champions

LdC, PSG : Emmanuel Grégoire a tranché pour la fan-zone

Par Josué Cassé
1 min.
Emmanuel Grégoire, maire de Paris @Maxppp

Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain, opposé à Arsenal, tentera de s’offrir une deuxième Ligue des Champions dans son histoire. Si les plus chanceux se rendront à Budapest pour vivre cet événement, de nombreux supporters parisiens assisteront à cette finale dans la capitale française. Se posait alors la question d’une éventuelle fan-zone.

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Ce lundi, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a finalement confirmé qu’il n’y aurait pas de fan-zone installée dans la capitale en raison des nombreux événements privés prévus le 30 mai. «Pour moi ce qui compte le plus, c’est la sécurité des Parisiens et des spectateurs, je suis obligé de convenir que la concentration d’événements rend difficile la mobilisation sur ces événements en même temps», a indiqué Grégoire, qui doit rencontrer Laurent Nuñez cet après-midi.

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