Un ancien international allemand voit Florian Wirtz au Barça

Oliver Bierhoff a relancé l’idée d’un avenir de Florian Wirtz au FC Barcelone. Dans des propos rapportés par Sport Bild, l’ancien international allemand estime que le milieu de Liverpool pourrait particulièrement s’épanouir sous les ordres de Hansi Flick : « je le vois très bien réussir avec Hansi Flick à Barcelone. Il y aura de l’espace et d’excellents coéquipiers. » Une association qui pourrait, selon lui, permettre à l’international allemand de pleinement exprimer ses qualités offensives.

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Arrivé à Liverpool avec une solide réputation après son passage au Bayer Leverkusen, Wirtz reste toutefois engagé sur le long terme avec les Reds. Aucun échange n’est actuellement en cours entre le Barça et le club anglais, et un éventuel transfert nécessiterait une opération financière particulièrement importante. Toutefois, le profil de Wirtz continue néanmoins de séduire le Barça, qui suivait déjà le joueur avant son départ en Premier League selon le journal SPORT.