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Ligue 1

OM : Habib Beye a vécu une semaine tendue

Par Maxime Barbaud
1 min.
Habib Beye @Maxppp

La défaite à Lorient (2-0) est encore présente dans toutes les têtes marseillaises. Les coups de gueule de Benatia puis de Beye ont mis les joueurs sous pression mais le coach de l’OM assume. Malgré une semaine de travail sous tension avec le groupe, il fallait passer par là pour se concentrer sur la réception de Nice dimanche au Vélodrome (20h45).

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«C’était important de faire redescendre toute cette tension négative liée à l’analyse du match. On a très vite basculé vers ce match de Nice. La semaine s’est bien passée, il y a forcément un peu de tension mais c’est normal. On travaille aussi sur l’aspect psychologique. On est reparti au travail», a expliqué le technicien en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
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