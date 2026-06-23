CdM 2026, EdF : Kylian Mbappé revient sur sa grosse blessure au Real Madrid

Après une nouvelle prestation de très haut niveau avec l’équipe de France face à l’Irak (3-0), Kylian Mbappé a encore marqué les esprits. Auteur d’un doublé et omniprésent dans le jeu offensif des Bleus, l’attaquant tricolore confirme son début de Coupe du Monde 2026 étincelant, quelques jours seulement après avoir déjà brillé lors de l’entrée en lice contre le Sénégal. Une forme impressionnante qui en fait, plus que jamais, le leader offensif de la sélection de Didier Deschamps. Après le match, le capitaine des Bleus s’est exprimé sur son état de forme, revenant sur une période compliquée. Il a notamment confié : « j’ai tout donné au Real Madrid, mais comme chacun sait, j’ai eu une grave blessure. Je me suis ensuite rétabli, j’ai progressivement retrouvé la forme et je suis revenu dans les mêmes conditions physiques et mentales, avec l’ambition d’être au top de ma forme. Mais ce n’est que le début, et nous savons que nous avons encore beaucoup de progrès à faire. »

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Ensuite, l’ancien du PSG a ajouté : « serais-je le meilleur buteur ? Je ne sais pas. Je ne pense pas au titre de meilleur buteur. Pour moi, le plus important est d’avoir une bonne équipe pour pouvoir compter sur nos points forts. J’ai toujours marqué des buts en Coupe du monde, donc ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Avant tout, je veux que nous progressions en équipe, car nous serons mis à l’épreuve si nous voulons aller jusqu’au bout », avant d’évoquer la concurrence avec Lionel Messi : « je n’y pense pas, ce n’est pas important. Leo a toujours marqué des buts, il en marque et il en marquera toujours. Je ne regarde pas ce qu’il fait, car si je le faisais, je devrais en faire plus. Je me concentre uniquement sur mon équipe. Quand on marque des buts, on se rapproche de son niveau, mais je le répète : pour moi, le plus important est de se concentrer sur notre propre progression. » Kylian Mbappé est en mission.