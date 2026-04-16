Menu Rechercher
Commenter
UEFA Europa Conference League

Strasbourg, Emegha : "the penalty was merdique"

Par Josué Cassé
1 min.
Emmanuel Emegha @Maxppp

Dernier buteur, ce jeudi soir, lors de la victoire historique de Strasbourg contre Mayence (4-0) - synonyme de qualification pour le dernier carré de la Ligue Europa Conference - Emanuel Emegha a logiquement exulté au coup de sifflet final. «Regardez l’atmosphère dans ce stade, ici c’est chez nous, ils nous ont manqué de respect la semaine dernière, on n’a pas parlé, on a répondu sur le terrain, je veux dire merci aux supporters, on leur a rendu sur le terrain».

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
“Regardez l'ambiance : Ici c'est chez nous ! Ils nous ont manqué de respect à l'aller !“ 🎙️

“The penalty was merdique“ 😂

Les réactions d'Emanuel Emegha et de Gessime Yassine sont énormes après la qualification des Alsaciens 🤩

#UECL | #RCSAM05
Voir sur X

Pourtant, le buteur néerlandais, entré en jeu en cours de partie, a failli passer une soirée bien plus compliquée. Alors qu’il avait l’opportunité de donner 3 buts d’avance aux siens, il manquait totalement son penalty. Un fait de jeu sur lequel est revenu le principal concerné, à sa manière. «the penalty was merdique mais on est resté concentrés, c’est juste le mental». Une réaction qui n’a pas manqué de faire sourire…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League
Strasbourg
Emanuel Emegha

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Strasbourg Logo Strasbourg
Emanuel Emegha Emanuel Emegha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier