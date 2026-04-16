Strasbourg, Emegha : "the penalty was merdique"
Dernier buteur, ce jeudi soir, lors de la victoire historique de Strasbourg contre Mayence (4-0) - synonyme de qualification pour le dernier carré de la Ligue Europa Conference - Emanuel Emegha a logiquement exulté au coup de sifflet final. «Regardez l’atmosphère dans ce stade, ici c’est chez nous, ils nous ont manqué de respect la semaine dernière, on n’a pas parlé, on a répondu sur le terrain, je veux dire merci aux supporters, on leur a rendu sur le terrain».
“The penalty was merdique“ 😂
Les réactions d'Emanuel Emegha et de Gessime Yassine sont énormes après la qualification des Alsaciens 🤩
#UECL | #RCSAM05
Pourtant, le buteur néerlandais, entré en jeu en cours de partie, a failli passer une soirée bien plus compliquée. Alors qu’il avait l’opportunité de donner 3 buts d’avance aux siens, il manquait totalement son penalty. Un fait de jeu sur lequel est revenu le principal concerné, à sa manière. «the penalty was merdique mais on est resté concentrés, c’est juste le mental». Une réaction qui n’a pas manqué de faire sourire…
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